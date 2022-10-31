«Детройт» объявил о продлении контракта с Бояном Богдановичем
«Детройт» официально объявил о продлении контракта с легким форвардом Бояном Богдановичем (33 года, 201 см).
По информации СМИ, хорват договорился с клубом о продлении контракта на два года и 39,1 млн долларов. Новое соглашение будет рассчитано до конца сезона-2024/25. За нынешний сезон Богданович заработает 19,55 млн долларов.
В сентябре этого года «Юта» обменяла 33-летнего Богдановича в «Детройт» на Келли Олиника и Сэйбена Ли. Хорват набирает за «Пистонс» 23,0 очка, 3,5 подбора и 2,0 передачи в среднем за матч.
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