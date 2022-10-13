Евгений Пашутин – о поражении от «Астаны»: «Это серьезный урок для нас»

Главный тренер «Пармы» заявил, что поражение от «Астаны» (72:84) в гостевом матче Лиги ВТБ станет серьезным уроком для пермской команды.

«Очень мягко играли в защите, позволяли сопернику атаковать с дистанции, проиграли подборы. Лиходей и Майерс забили тяжелые мячи и дали «Астане» возможность почувствовать уверенность, и дальше уже снайперы начали атаковать с периметра. Мы поздно реагировали, не было коммуникации, и, естественно, мы не играли вместе.

В четвертой четверти, когда уже была большая разница, пропустили 15 очков. Так мы должны были играть в защите всю игру. Но сами не могли забить многие броски.

Это серьезный урок для нас. Мы приедем домой, сделаем работу над ошибками и будем готовы к следующей игре», – сказал Пашутин.

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