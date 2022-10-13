Олег Киселев: «Залог нашей сегодняшней победы – защита»

Главный тренер «Астаны» Олег Киселев прокомментировал первую победу в сезоне Лиги ВТБ-2022/23. Команда из Казахстана обыграла на своей площадке пермскую «Парму» – 84:72.

«Поздравляю болельщиков, руководство и игроков с победой. Думаю, залог нашей сегодняшней победы – защита.

Мы изучили «ПАРМУ-ПАРИ», справились с ее сильными сторонами. К тому же, показали хороший процент с дистанции в нападении. Основной момент, почему мы выиграли сегодня – игра в защите.

Еще раз поздравляю всех с победой, идем дальше. Думаю, что наша победа даст импульс к тому, чтобы болельщиков на трибунах было еще больше», – передает слова Киселева официальный сайт Лиги ВТБ.

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