Лука Дончич: «Цель «Далласа» в каждом сезоне – победа в чемпионате»

Лидер «Мэверикс» заявил, что команда находится на таком уровне, что нацеливается на победу в чемпионате НБА в каждом сезоне.

«Цель «Далласа» в каждом сезоне – победа в чемпионате. Мы стремимся к этому каждый год. Такой была задача в прошлом сезоне, такая же она и сейчас.

Мне кажется, мы заслужили уважение в лиге. У нас хорошая команда, нам нужно верить», – сказал словенец.

В сезоне-21/22 дошел до финала Западной конференции, в котором уступил будущему чемпиону «Голден Стэйт» (1-4).

В новом сезоне команды НБА будут совсем другими. От кого ждать прорыва, а на кого просто охота посмотреть?