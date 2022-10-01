Лука Дончич: «Цель «Далласа» в каждом сезоне – победа в чемпионате»

Лидер «Мэверикс» Лука Дончич заявил, что команда находится на таком уровне, что нацеливается на победу в чемпионате НБА в каждом сезоне.
«Цель «Далласа» в каждом сезоне – победа в чемпионате. Мы стремимся к этому каждый год. Такой была задача в прошлом сезоне, такая же она и сейчас.
Мне кажется, мы заслужили уважение в лиге. У нас хорошая команда, нам нужно верить», – сказал словенец.
В сезоне-21/22 «Даллас» дошел до финала Западной конференции, в котором уступил будущему чемпиону «Голден Стэйт» (1-4).
В новом сезоне команды НБА будут совсем другими. От кого ждать прорыва, а на кого просто охота посмотреть?