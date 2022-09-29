Кендрик Перкинс: «Лейкерс» попадут в плей-офф, Энтони Дэвис станет MVP»

Бывший игрок НБА, ныне телевизионный эксперт Кендрик Перкинс считает, что форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис способен стать MVP нового сезона НБА.
«Лейкерс» попадут в плей-офф в этом сезоне. Энтони Дэвис – одна из главных причин, по которым я говорю это. В новом сезоне он должен напомнить всему миру, кто он, черт возьми, такой. Именно поэтому я считаю, что он станет MVP. Я верю, что Энтони Дэвис должен снова заставить сравнивать его с Яннисом Адетокумбо», – заявил Перкинс.
В прошлом сезоне Дэвис провел только 40 матчей, в которых набирал в среднем 23,2 очка, 9,9 подбора, 3,1 передачи, 2,3 блок-шота и 1,3 перехвата.
Энтони Дэвис недооценен. В него не верят, хотя всего год назад он выиграл титул и доминировал в плей-офф