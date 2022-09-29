Энтони Дэвис: «Лейкерс» – андердоги»

Форвард поделился ожиданиями от выступления команды в новом сезоне НБА.

«Мы подходим к этому сезону с чем-то вроде злости. Мы андердоги. Очевидно, что мир хочет увидеть, что с нами будет. На нас не ставят, и это хорошо. Мы бы предпочли остаться незамеченными.

Нам нужно быть более агрессивными. В прошлом году я начал копаться в своих мыслях. Думаю, лишь немногие это известно. Просто знаю, насколько лучше я мог выступить», – заявил Дэвис.

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