Судьи Евролиги обслужили 58% финальных матчей 9 лучших лиг Европы, но не попали на Евробаскет-2022

Портал BasketNews провел анализ работы 69 судей , ни один из которых не был приглашен на Евробаскет-2022.

42 арбитра из данного списка работали на матчах финальных серий в девяти лучших европейских чемпионатах. Всего рефери из Евролиги получили 66 судейских назначений на подобные матчи – 57,9% от общего количества.

Еще 16 арбитров из Евролиги не работали в финалах топ-9 чемпионатов, так как были из других стран.

Из 20 судей, назначенных на матчи плей-офф Евробаскета-2022, только семь имели опыт судейства в финалах топ-9 европейских лиг этого года.

Евробаскет-2022 реально оказался лучшим в современной истории. И вот почему