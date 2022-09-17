«Новый Орлеан» подпишет Джавонте Смарта

подпишет с разыгрывающим Джавонте Смартом (23 года, 193 см) негарантированный контракт по схеме Exhibit 10.

В дебютном сезоне в НБА Смарт выступал за «Майами» и «Милуоки» на двусторонних контрактах. В общей сложности он провел 17 матчей, набирая 3,0 очка, 1,4 подбора и 0,9 передачи в среднем за игру.

В активе Джавонте также выступление в Лиге развития, где его средние показатели составили 21,1 очка, 3,6 передачи и 1,9 перехвата за игру.

Дэнни Эйндж задает в НБА новые стандарты перестройки. Это его историческая миссия по изменению баскетбола