Кендрик Перкинс: «Не понимаю, почему Трэй Янг и Энтони Эдвардс не играют в Рождество»

Теги НБА Трэй Янг Энтони Эдвардс Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс возмутился отсутствием матчей «Атланты» и «Миннесоты» в рождественской программе.

«Мы должны наблюдать за игрой Трэя Янга и Энтони Эдвардса в Рождество! Не понимаю, почему «Хоукс» и «Тимбервулвс» нет в расписании», – написал Перкинс в твиттере.

В нынешнее межсезонье «Атланта» усилилась разыгрывающим Деджонте Мюррэем, а «Миннесота» приобрела центрового Руди Гобера.

Ранее сообщалось, что в рождественскую программу будут включены пять матчей: «Даллас» - «Лейкерс», «Голден Стэйт» – «Мемфис», «Денвер» – «Финикс», «Бостон» – «Милуоки» и «Нью-Йорк» – «Филадельфия».

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