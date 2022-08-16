Кендрик Перкинс: «Не понимаю, почему Трэй Янг и Энтони Эдвардс не играют в Рождество»

Бывший игрок , ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс возмутился отсутствием матчей «Атланты» и «Миннесоты» в рождественской программе.

«Мы должны наблюдать за игрой и в Рождество! Не понимаю, почему «Хоукс» и «Тимбервулвс» нет в расписании», – написал Перкинс в твиттере.

В нынешнее межсезонье «Атланта» усилилась разыгрывающим Деджонте Мюррэем, а «Миннесота» приобрела центрового Руди Гобера.

Ранее сообщалось, что в рождественскую программу будут включены пять матчей: «Даллас» - «Лейкерс», «Голден Стэйт» – «Мемфис», «Денвер» – «Финикс», «Бостон» – «Милуоки» и «Нью-Йорк» – «Филадельфия».

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