Скотти Пиппен: «Нынешний «Чикаго» не создан для плей-офф»

Легендарный игрок «Буллс» признался, что невысоко оценивает шансы нынешней чикагской команды на титул.

«По ходу регулярки они выглядели намного лучше. Демар усилил команду, благодаря нему они стали опаснее в атаке. Но в плей-офф они оказались примерно в том же положении, в каком были на протяжении последних 10-15 лет. Нынешний «Чикаго» просто не создан для плей-офф.

Да, у них были травмы, с возвращением этих игроков они станут сильнее, но и другие команды продолжают развиваться. «Милуоки» будет силен, «Майами». Даже если «Буллс» вносят какие-то серьезные изменения, то другие команды тоже не сидят на месте. Соперники не позволят сократить дистанцию между ними», – заявил Пиппен.

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