Билл Симмонс заявил, что не считает «Уорриорз» и «Сперс» династиями. Дэрил Мори отреагировал

Известный журналист заявил, что не считает чемпионские команды «Уорриорз» и «Сперс» последних лет династиями.

«Я писал о концепции династии в 2012 году (и о том, что это слово используется слишком широко). Мое личное мнение таково, что 4 титула «Голден Стэйт» за 8 лет не тянут на династию. То же самое могу сказать про «Сперс» 1999-2007», – написал Симмонс.

На слова Симмонса отреагировал президент «Сиксерс» .

«Только кто-то из может не считать эти команды династиями. Ты что, пробуешь себя на роль Стивена Эй Смита на ESPN?» – написал Мори.

Карри теперь счастливее всех! Плакал прямо во время финала, страстно целовал жену, праздновал с Клэем, сигарой и золотой чашей

Что ж, пора признать: «Голден Стэйт» действительно обгоняет всю НБА на световые годы