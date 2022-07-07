Альпер Йылмаз второй год подряд назван лучшим функционером года в Евролиге

Теги Turkish Airlines EuroLeague Анадолу Эфес Баскетбол

Генеральный менеджер «Анадолу Эфеса» Альпер Йылмаз второй год подряд стал обладателем награды лучшему функционеру года в Евролиге.

По итогам голосования среди руководителей всех клубов лиги, 47-летний Йылмаз был назван лучшим руководителем минувшего сезона Евролиги, в котором турецкая команда завоевала второй подряд титул чемпиона.

Йылмаз провел шесть сезонов в качестве игрока «Анадолу Эфеса». После завершения спортивной карьеры в 2009 году он был назначен спортивным директором «Эфеса», а в 2015-м стал генеральным менеджером клуба.

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