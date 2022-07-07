Альпер Йылмаз второй год подряд назван лучшим функционером года в Евролиге

Генеральный менеджер «Анадолу Эфеса» Альпер Йылмаз второй год подряд стал обладателем награды лучшему функционеру года в .

По итогам голосования среди руководителей всех клубов лиги, 47-летний Йылмаз был назван лучшим руководителем минувшего сезона Евролиги, в котором турецкая команда завоевала второй подряд титул чемпиона.

Йылмаз провел шесть сезонов в качестве игрока . После завершения спортивной карьеры в 2009 году он был назначен спортивным директором «Эфеса», а в 2015-м стал генеральным менеджером клуба.

Ясикявичюс сел в лужу, фаны «Оли» – огонь, Мицич – великий. Что случилось в «Финале четырех», который в России почти никто не видел