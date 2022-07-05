Реджи Буллок репостнул сообщение про переход в «Филадельфию»

Защитник привлек к себе внимание, когда сделал репост сообщения в инстаграме про переход в «Филадельфию».

Спровоцировав слухи о возможной смене команды, Буллок отреагировал на ситуацию в твиттере. Он написал о том, что просто репостил сторис друзей, которые упоминали его, и речи о переходе не идет.

«Похоже, мне не стоит постить моих корешей, лол», – написал Буллок.

В действующем контракте Буллока с «Мэверикс» еще два сезона.

Что команды НБА будут делать этим летом: за сколько подпишут Хардена? «Санс» расстаются с Эйтоном? На что рассчитывают «Лейкерс»?

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