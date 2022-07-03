Александр Овечкин: «Больше всего хочу фото с Майклом Джорданом»

Капитан назвал спортсмена, с которым хотел бы сделать совместное фото больше всего.

. Если будет возможность, подойду к нему и сфотографируюсь. К сожалению, пока у меня такой возможности не было», – заявил Овечкин.

По признанию многих экспертов, Джордан является величайшим баскетболистом в истории. Майкл – 6-кратный чемпион с и 5-кратным MVP лиги.

«Это не Майкл подвел бейсбол, а бейсбол – Майкла». Даже позор в другом спорте оказался победой Джордана