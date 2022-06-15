Коллекционная карточка Майкла Джордана продана за 1 000 000 долларов

Коллекционная карточка с изображением Майкла Джордана в его первом сезоне в НБА была продана на аукционе за 1 миллион 8 тысяч долларов.

Карточка входила в коллекцию Fleer Jordan, которая была повторно выпущена к 20-летию сезона-1986/87. Всего в коллекцию входили 23 экземпляра, подписанные легендарным баскетболистом и дополненные сертификатом о подлинности.

Также на аукционе за 378 000 долларов были проданы кроссовки Air Jordan Low XIII, которые Майкл носил в первых двух четвертях 5-го матча победного финала НБА-1998.

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