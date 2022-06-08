Дмитрий Шакулин: «ЦСКА пригласит молодого тренера»

Экс-тренер ЦСКА и сборной России Дмитрий Шакулин выразил мнение, что армейцы пригласят молодого специалиста на должность главного тренера в нынешнее межсезонье.

«Действительно, все зависит от бюджета. На Евролигу он будет одним, без нее — другим. Так что надо набраться терпения. Понятно, что самый вероятный сценарий — сезон без еврокубков. Тогда все элитные легионеры уедут, во многом ставку придется делать на местных игроков. В такой ситуации команду скорее доверят молодому, амбиционному специалисту, чем опытному, заслуженному тренеру.

Фамилий можно назвать очень много. При этом я не удивлюсь, если ЦСКА назначит иностранного тренера, чья фамилия до этого ни разу не всплывет в СМИ. В тех же чемпионатах Испании, Германии Италии работает много интересных специалистов, получающих 80-100 тысяч евро в год. Понятно, что в Москве их оклад вырастет в разы.

Что касается Сферопулоса, с которым мы работали в ЦСКА, то это был бы очень интересный вариант. Он хорошо знает Россию, знает структуру ЦСКА, людей. Он мастер выстраивать межличностные отношения. В этом Яннис очень похож на Итудиса», – сказал Шакулин.

По информации «Спорт-Экспресс», Сферопулос входит в число основных кандидатов на должность главного тренера ЦСКА, которая освободилась после ухода Димитриса Итудиса из московского клуба.

Яннис возглавлял тель-авивский «Маккаби» в последних четырех сезонах. В феврале 2022 года он был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды. В сезоне-2011/12 специалист работал ассистентом в ЦСКА.

ЦСКА не брал титул предыдущий раз 20 лет назад. Тогда их свалил «Урал-Грейт» с Беловым, Пановым и Кущенко