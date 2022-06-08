Гэри Пэйтон II: «Хотел устроиться видеокоординатором, чтобы остаться в «Голден Стэйт»

Защитник рассказал, как пытался устроиться видеокоординатором, чтобы остаться в команде.

«Я понимал, какие у меня шансы попасть в команду. Мне говорили, что шансов мало. Но у них была открыта вакансия видеокоординатора, и я попытался устроиться на эту работу.

Я попросил разрешение пройти собеседование, просто чтобы остаться с командой, быть с командой и посмотреть, буду ли я полезен. Мало ли, вдруг появится шанс подписать 10-дневный контракт.

Я остался в команде, и потом получилось так, что им позвонили и сказали, что я остаюсь. Больше никакой работы видеокоординатором», – рассказал Пэйтон.

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