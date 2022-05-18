Депутат Дмитрий Свищев – о намерении ЦСКА вернуться в Евролигу: «Команда получит полную поддержку от России»

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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал заявления московского ЦСКА о намерении участвовать в сезоне Евролиги-2022/23.

«Хорошо, что команда не сдается и ищет какие-то пути. Команда получит полную поддержку от России. Полностью взрослое, здравое решение.

Если хотят, то пусть создают новый турнир, а Евролига тогда будет в том формате, который сейчас существует», — сказал Свищев.

В марте Евролига отстранила все российские клубы от участия в нынешнем сезоне из-за ситуации на Украине. Результаты матчей российских команды были аннулированы.

Президент ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что московский клуб разослал официальные письма в другие клубы Евролиги, проинформировав их о том, что не собирается пропускать розыгрыш турнира в следующем сезоне.  

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