Елена Делле Донне стала сопредседателем спортивного совета при президенте Джо Байдене

Звездная баскетболистка назначена сопредседателем совета по спорту, фитнесу и питанию при президенте Джо Байдене.

Об этом в среду сообщил Белый дом. Делле Донне будет сопредседателем совета вместе с шеф-поваром Хосе Андресом. Байден также попросил доктора Мехмета Оза и бывшего игрока НФЛ Хершела Уокера выйти из совета.

32-летняя Делле Донне готовится к возвращению на площадку после серии травм в 2020 и 2021 годах. Баскетболистка отказалась от участия в сезоне 2020 года из-за проблем со здоровьем и травмы спины. В 2021 году она сыграла всего три матча.

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