Сергей Карасев: «Старались и бились до последнего владения»

Форвард заявил, что команда выложилась по максимому в проигранном гостевом матче против ЦСКА (78:79) в Лиге ВТБ.

«Тяжелая игра получилась, но интересная для болельщиков. Старались и бились до последнего владения. Шансы победить были до последней секунды, все ребята, которые только приехали, выложились по максимуму.

Готовимся к тяжелому матчу против УНИКСа. У нас с игроками сложились отличные отношения и хорошая сыгранность, поэтому даже после такого перерыва прекрасно друг друга понимаем. Рады, что игроки вернулись и будет играть друг за друга, и поддерживать друг друга», – сказал Карасев.

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