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    Демар Дерозан: «Согласился перейти в «Буллс», когда «Клипперс» ехали ко мне домой»

    Теги Чикаго Клипперс Лоуренс Фрэнк НБА Серж Ибака Демар Дерозан Баскетбол

    Форвард «Чикаго» Демар Дерозан признался, что договорился о переходе в «Буллс», когда представители «Клипперс» уже направлялись к нему домой на встречу.

    «Я очень уважаю Лоуренса Фрэнка и всю организацию «Клипперс». Прекрасные люди. Но мне представилась действительно хорошая возможность. Эта история с «Чикаго» набрала обороты в тот момент, когда представители «Клипперс» ехали ко мне домой. Я не упустил эту возможность.

    Это случилось именно в тот момент, когда «Клипперс» ехали на встречу со мной. Если бы они приехали на день раньше, то у них все получилось бы», – рассказал Дерозан в шоу Сержа Ибаки «How Hungry Are You?»

    Демар Дерозан вновь доминирует в регулярке НБА. Но мы по-прежнему уверены, что он оплошает в плей-офф

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