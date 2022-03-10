Демар Дерозан: «Согласился перейти в «Буллс», когда «Клипперс» ехали ко мне домой»

Форвард Демар Дерозан признался, что договорился о переходе в «Буллс», когда представители уже направлялись к нему домой на встречу.

«Я очень уважаю Лоуренса Фрэнка и всю организацию «Клипперс». Прекрасные люди. Но мне представилась действительно хорошая возможность. Эта история с «Чикаго» набрала обороты в тот момент, когда представители «Клипперс» ехали ко мне домой. Я не упустил эту возможность.

Это случилось именно в тот момент, когда «Клипперс» ехали на встречу со мной. Если бы они приехали на день раньше, то у них все получилось бы», – рассказал Дерозан в шоу «How Hungry Are You?»

Демар Дерозан вновь доминирует в регулярке НБА. Но мы по-прежнему уверены, что он оплошает в плей-офф