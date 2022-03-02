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    Майк Фрателло: «У меня много друзей на Украине, я беспокоюсь о них»

    Теги НБА сборная Украины Майк Фрателло Баскетбол

    Бывший тренер клубов НБА и сборной Украины Майк Фрателло прокомментировал события на Украине.

    «Я молюсь за жителей Украины. Я тренировал сборную команду этой страны, у меня много друзей там, я беспокоюсь о них. Хочу, чтобы они были в безопасности, и надеюсь на мирное решение, чтобы сохранить жизни», – написал специались в своем твиттер-аккаунте.

    Фрателло являлся главным тренером сборной Украины с 2011 по 2015. С ним команда достигла наивысшего результата в своей истории, заняв 6 место на чемпионате Европы по баскетболу-2013.

    С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.

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