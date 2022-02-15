Джош Гидди оформил трипл-дабл во втором матче подряд

Новичок «Тандер» оформил трипл-дабл во втором матче подряд.

В победном матче с «Никс» (127:123 ОТ) Гидди набрал 28 очков (личный рекорд), 11 подборов и 12 передач за 39 минут.

В предыдущей встрече с «Буллс» в активе 19-летнего австралийца 11 очков, 12 подборов и 10 передач.

Трипл-дабл стал для 6-го номера драфта-2021 третьим за карьеру. «Оклахома» прервала серию из пяти поражений.

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