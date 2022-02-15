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    Джош Гидди оформил трипл-дабл во втором матче подряд

    Теги Нью-Йорк НБА видео Оклахома-Сити Джош Гидди Баскетбол

    Новичок «Тандер» Джош Гидди оформил трипл-дабл во втором матче подряд.

    В победном матче с «Никс» (127:123 ОТ) Гидди набрал 28 очков (личный рекорд), 11 подборов и 12 передач за 39 минут. 

    В предыдущей встрече с «Буллс» в активе 19-летнего австралийца 11 очков, 12 подборов и 10 передач. 

    Трипл-дабл стал для 6-го номера драфта-2021 третьим за карьеру. «Оклахома» прервала серию из пяти поражений.

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