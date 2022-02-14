Несколько команд НБА интересуются Армони Бруксом

Несколько команд НБА проявляют интерес к атакующему защитнику Армони Бруксу (23 года, 191 см), который стал свободным агентом после отчисления из «Хьюстона», сообщает инсайдер The Athletic Келли Айко.

Брукс начинал сезон в составе «Рокетс», набирая 6,2 очка, 2,0 подбора и 1,2 передачи в среднем за матч.

В прошлом сезоне защитник провел 20 матчей за , набирая в среднем 11,2 очка, 3,4 подбора и 1,5 передачи.

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