«Бруклин» потерпел 10-е поражение подряд, проиграв «Вашингтону»

«Бруклин» проиграл 10-й матч подряд, потерпев выездное поражение от «Вашингтона» (112:113).

Лидер «Нетс» продолжает восстанавливаться после растяжения связки колена. В день игры «Бруклин» обменял звездного Джеймса Хардена в «Филадельфию».

Совершивший несколько обменов и испытывающий проблемы с травмированными победил в 3-й раз за последние 12 матчей.

«Нетс» считались фаворитами в Восточной конференции, но проиграли 11 из 13 матчей после того, как Дюрэнт получил травму в середине января.

идет 8-м на Востоке с результатом 29-26.

«Портленд» продолжает менять игроков, разные слухи про Хардена-Симмонса, «Майами» что-то замышляет. Онлайн