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    «Бруклин» потерпел 10-е поражение подряд, проиграв «Вашингтону»

    Теги Бруклин НБА Вашингтон Кевин Дюрэнт Баскетбол

    «Бруклин» проиграл 10-й матч подряд, потерпев выездное поражение от «Вашингтона» (112:113).

    Лидер «Нетс» Кевин Дюрэнт продолжает восстанавливаться после растяжения связки колена. В день игры «Бруклин» обменял звездного Джеймса Хардена в «Филадельфию».

    Совершивший несколько обменов и испытывающий проблемы с травмированными «Вашингтон» победил в 3-й раз за последние 12 матчей.

    «Нетс» считались фаворитами в Восточной конференции, но проиграли 11 из 13 матчей после того, как Дюрэнт получил травму в середине января.

    «Бруклин» идет 8-м на Востоке с результатом 29-26.

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