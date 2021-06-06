Леброн Джеймс: «Можете сбрасывать меня со счетов, но я обещаю, что отомщу»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс выложил пост в инстаграме с фрагментом из фильма «Гладиатор».
Герой Расселла Кроу произносит: «Я отомщу, в этой жизни или следующей».
«Обещаю вам, что сделаю это. Можете сбрасывать меня со счетов, если хотите!» – написал 36-летний Джеймс.
«Лейкерс» Джеймса в этом сезоне стали седьмыми на Западе, а затем уступили «Финиксу» в первом раунде плей-офф в шести встречах.
Вы рады, что Леброн вылетел из плей-офф? Читатель Энтони Эдвардс вам удивляется
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