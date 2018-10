Форвард Кармело Энтони дебютировал в составе «Рокетс» во встрече с (112:131).

Энтони проводил 1 055-й матч в карьере и впервые вышел со скамейки запасных. За 27 минут форвард реализовал 3 из 10 с игры и набрал 9 очков.

Энтони также запомнился фирменным матерным выкриком («I got it get the f*ck outta here» – прим. Sports.ru) во время подбора.