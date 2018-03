Лидер «Кливленда» поддержал одноклубника Кевина Лава, который рассказал о панической атаке.

«Теперь ты даже еще сильнее, чем раньше!!! Отдаю должное и уважаю, брат», – написал Джеймс в твиттере.

You’re even more powerful now than ever before @kevinlove!!! Salute and respect brother! ✊🏾💪🏾🙏🏾 https://t.co/6nL6WoZMCm