ЛаВар Болл заработал 13,2 миллиона долларов благодаря твитам Дональда Трампа

Мичиганская компания Apex, занимающаяся оценкой спонсорских вложений, заявила, что в период с прошлой пятницы по нынешнюю среду компания ЛаВара Болла Big Baller Brand заработала 13,2 миллиона долларов за счет повышения узнаваемости бренда благодаря сообщениям Дональда Трампа в твиттере.

Официальная страница президента США в твиттере имеет 43,2 миллиона подписчиков.

Напомним, что Дональд Трамп написал ряд сообщений, в которых назвал ЛаВара Болла неблагодарным за то, что тот не поблагодарил Трампа за освобождение его сына ЛиАнджело из китайской тюрьмы, куда тот мог попасть вместе с двумя другими игроками UCLA за кражу в магазине. Болл в эфире CNN поставил под сомнение участие Трампа в освобождении баскетболистов.

По словам президента Apex Marketing Group Эрика Смоллвуда, «словесная перепалка» Болла с Трампом значительно повысила узнаваемость его бренда за пределами спорта.

Примечательно, что Болл закончил интервью CNN словами: «Желаю Трампу счастливого Дня благодарения, потому что для нашего бренда он именно такой».

$13.2 million: Estimated ad value to Big Baller Brand since LaVar & Trump began their back & forth on 11/17, according to @ApexMGAnalytics pic.twitter.com/hCrm80ENPV