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    ЛаВар Болл заработал 13,2 миллиона долларов благодаря твитам Дональда Трампа

    Теги НБА Дональд Трамп ЛаВар Болл ЛиАнджело Болл

    Мичиганская компания Apex, занимающаяся оценкой спонсорских вложений, заявила, что в период с прошлой пятницы по нынешнюю среду компания ЛаВара Болла Big Baller Brand заработала 13,2 миллиона долларов за счет повышения узнаваемости бренда благодаря сообщениям Дональда Трампа в твиттере.

    Официальная страница президента США в твиттере имеет 43,2 миллиона подписчиков.

    Напомним, что Дональд Трамп написал ряд сообщений, в которых назвал ЛаВара Болла неблагодарным за то, что тот не поблагодарил Трампа за освобождение его сына ЛиАнджело из китайской тюрьмы, куда тот мог попасть вместе с двумя другими игроками UCLA за кражу в магазине. Болл в эфире CNN поставил под сомнение участие Трампа в освобождении баскетболистов.

    По словам президента Apex Marketing Group Эрика Смоллвуда, «словесная перепалка» Болла с Трампом значительно повысила узнаваемость его бренда за пределами спорта.

    Примечательно, что Болл закончил интервью CNN словами: «Желаю Трампу счастливого Дня благодарения, потому что для нашего бренда он именно такой».

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