Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать

    НБА. Стеф Карри выдал худший в карьере 3-матчевый отрезок по проценту попадания из-за дуги

    Теги Голден Стэйт НБА Стефен Карри

    Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри в последних трех матчах реализовал 13% дальних бросков (4 из 31).

    Как пишет ESPN Stats & Info, это худший результат в карьере Карри для 3-матчевого отрезка.

    Стефен Карри: «В последних матчах не попадаю, но все равно продолжу бросать в своем стиле»

     

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться