НБА. Стеф Карри выдал худший в карьере 3-матчевый отрезок по проценту попадания из-за дуги
Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри в последних трех матчах реализовал 13% дальних бросков (4 из 31).
Как пишет ESPN Stats & Info, это худший результат в карьере Карри для 3-матчевого отрезка.
Стефен Карри: «В последних матчах не попадаю, но все равно продолжу бросать в своем стиле»
Stephen Curry has shot 13% (4/31) over his last 3 games from 3, his worst 3-game stretch in his career. pic.twitter.com/kTCW0cKzf4— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 3 марта 2017 г.
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