Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри в последних трех матчах реализовал 13% дальних бросков (4 из 31).

Как пишет ESPN Stats & Info, это худший результат в карьере Карри для 3-матчевого отрезка.

Стефен Карри: «В последних матчах не попадаю, но все равно продолжу бросать в своем стиле»

