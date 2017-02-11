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    НБА. Дрэймонд Грин сделал первый в истории трипл-дабл без 10 набранных очков

    Теги Голден Стэйт Мемфис НБА видео Дрэймонд Грин

    Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин в пятницу стал автором уникального трипл-дабла.

    В выездном матче с «Мемфисом» (122:107) Грин сделал первый в истории НБА трипл-дабл без 10+ набранных очков: 12 подборов, 10 передач и 10 перехватов (лучший показатель в карьере, рекорд «Уорриорз»).

    На счету Грина 4 очка и 5 блок-шотов. Форвард стал первым в истории лиги, кому удалось набрать 10 перехватов и 5 блок-шотов (с сезона-1973/74, когда эти показатели стали официальной статистикой).

    «Меня не особо волнуют набранные очки. Я лучше сделаю вот такой трипл-дабл, чем квадрупл-дабл», – отметил Грин.

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