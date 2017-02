Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин в пятницу стал автором уникального трипл-дабла.

В выездном матче с «Мемфисом» (122:107) Грин сделал первый в истории НБА трипл-дабл без 10+ набранных очков: 12 подборов, 10 передач и 10 перехватов (лучший показатель в карьере, рекорд «Уорриорз»).

На счету Грина 4 очка и 5 блок-шотов. Форвард стал первым в истории лиги, кому удалось набрать 10 перехватов и 5 блок-шотов (с сезона-1973/74, когда эти показатели стали официальной статистикой).

«Меня не особо волнуют набранные очки. Я лучше сделаю вот такой трипл-дабл, чем квадрупл-дабл», – отметил Грин.

#DraymondGreen: 12 REB, 10 AST, & 10 STL.



The 1st player EVER with a triple-double without 10+ PTS!



Here’s how the 2-Time All-Star did it: pic.twitter.com/MYAlQ5THHt