Доминиканский бейсболист Татис будет дисквалфицирован на 80 игр и потеряет 2,5 млн долларов зарплаты из-за положительного теста на клостебол

Доминиканский бейсболист Фернандо Татис-младший, выступающий за клуб «Сан-Диего Падрес», будет дисквалифицирован на 80 игр за применение запрещенного вещества – стероида клостебола.

Бейсболист утверждает, что стероид содержался в препарате от стригущего лишая.

«Результат теста, который я сдал, оказался положительным на клостебол. Я по неосторожности использовал лекарство от стригущего лишая, содержащее это запрещенное вещество.

Я должен был использовать все доступные ресурсы, чтобы убедиться, что в том, что я принимаю, нет запрещенных веществ. Мне это не удалось.

Хочу извиниться перед «Падрес», моими товарищами по команде, Главной лигой бейсбола и болельщиками за свою ошибку. У меня нет оправдания. Я никогда не сделал бы ничего, что могло бы считаться обманом или неуважением к игре, которую я люблю.

Я сдавал бесчисленные тесты на допинг на протяжении всей профессиональной карьеры, и все они давали отрицательные результаты – до этого теста.

Я совершенно опустошен. Нигде в мире я не хотел бы быть лучше, чем на поле, соревнуясь вместе с товарищами по команде.

После подачи апелляции я понял, что причиной такого результата стала моя ошибка, и по этой причине решил немедленно начать отбывать свое отстранение. С нетерпением жду возможности вернуться к своим одноклубникам на поле в 2023 году», – заявил Татис.

Из-за пропуска игр бейсболист потеряет 2,5 миллиона долларов зарплаты.