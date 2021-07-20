Олимпиада-2020. Софтбол. США обыграли Канаду, Мексика встретится с Японией, Италия против Австралии

Сегодня на Олимпиаде-2020 в Токио проходят вторые матчи группового этапа по софтболу. США обыграли Канаду (1:0), Мексика встретится с Японией, Италия против Австралии.

Олимпийские игры-2020

Токио, Япония

Софтбол

Женщины

Групповой этап

США – Канада – 1:0





Мексика – Япония – 6.00





Италия – Австралия – 9.00





Положение в группе: США – разность ранов +3, процент побед 1.000 (2 игры), Япония – разность ранов +7, процент побед 1.000 (1 игра), Канада – разность ранов +3, процент побед 0.500 (2), Италия – разность ранов – 2, процент побед 0.000 (1), Мексика – разность ранов – 4, процент побед 0.000 (1), Австралия – разность ранов – 7, процент побед 0.000 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Команды, занявшие 1 и 2 места в группе, встретятся в матче за золото, бронзу разыграют сборные, расположившиеся на 3 и 4 местах по итогам группового этапа.

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