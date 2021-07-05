Олимпиада-2020. Софтбол. Япония обыграла Австралию в матче открытия, США победили Италию, другие матчи

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21 июля на Олимпийских играх-2020 в Токио пройдут первые матчи турнира по софтболу.

Олимпийские игры-2020

Токио, Япония

Софтбол

Женщины

Групповой этап

Австралия – Япония – 1:8

Италия – США – 0:2

Мексика – Канада – 9:00

Положение в группе: Япония – разность ранов +7, процент побед 1.000 (1 игра), США – разность ранов +2, процент побед 1.000 (1), Канада – 0 (0), Мексика – 0 (0), Италия – разность ранов – 2, процент побед 0.000 (1), Австралия – разность ранов – 7, процент побед 0.000 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Команды, занявшие 1 и 2 места в группе, встретятся в матче за золото, бронзу разыграют сборные, расположившиеся на 3 и 4 местах по итогам группового этапа.

Программа Олимпиады-2020 разрослась как никогда. Сможете назвать хотя бы половину видов спорта?

Чтобы вас не снесло лавиной олимпийских терминов (томагавк, верблюд, пугало), ныряйте в этот текст

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