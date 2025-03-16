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  • Мяус о «Байкал-Энергии»: «Уход в Высшую лигу – это уход в никуда. Нужна четкая пошаговая программа, нужно дождаться позиции собственника»
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Мяус о «Байкал-Энергии»: «Уход в Высшую лигу – это уход в никуда. Нужна четкая пошаговая программа, нужно дождаться позиции собственника»

В ФХМР считают, что «Байкал-Энергию» нужно сохранять в Суперлиге.

Об этом сообщил директор по взаимодействию с органами исполнительной власти и международными спортивными организациями ФХМР Сергей Мяус.

«Рефреном в любом решении должно идти: Суперлигу терять нельзя! Уход в Высшую лигу — это уход в никуда, тогда Иркутск потеряет зрителей, потеряет команду. Ведь в «Байкал-Энергии» есть интересные молодые игроки, 8 человек играли в составе.

Но если молодежь схлынет — будет задача из задач, ведь если и сохраним команду в такой ситуации, будем на последних местах. Нужна четкая пошаговая программа, и нужно дождаться позиции собственника. Думаю Игорь Кобзев — мудрый человек, и найдет общий язык с собственником», – рассказал Мяус.

Странное в хоккее с мячом: наш топ-клуб уходит из Суперлиги ради детского хоккея. Что?!

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ФХМР
logoСергей Мяус
ФХМР
чемпионат России
logoБайкал-Энергия
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