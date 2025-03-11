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Глава Федерации хоккея с мячом: «Наша задача – не потерять «Байкал-Энергию». Если это случится, это можно будет сравнить с преступлением против нашего вида спорта»

Федерация хоккея с мячом не ожидала отказа клуба «Байкал-Энергия» от Суперлиги.

Об этом заявил глава ФХМР Борис Скрынник.

Клуб из Иркутска объявил, что со следующего сезона приостанавливает участие в чемпионате России, чтобы уделить больше внимания детскому спорту. 

«На Кубок патриарха приезжал президент клуба, рассказал, что есть определенные проблемы и видение, что делать дальше. Такое объявление для нас было неожиданностью.

Мы поговорили о том, что ни в коем случае нельзя, чтобы команда с такой богатой историей и такими болельщиками была потеряна. Тем более что у нее есть шикарнейший стадион.

Я переговорил с губернатором и мэром города, кто-то из нашей федерации в ближайшие дни вылетит в Иркутск для уточнения ситуации. Все понимают, что в регионе команду очень любят. Каких-то достаточных аргументов, которые были бы не решаемы, мы не услышали.

Наша задача – не потерять эту команду, потому что если это случится, то это можно будет сравнить с преступлением против нашего вида спорта и болельщиков. Региональная федерация тоже должна проявить инициативу, приложить все возможные усилия», – сказал Скрынник. 

Странное в хоккее с мячом: наш топ-клуб уходит из Суперлиги ради детского хоккея. Что?!

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
ТАСС
ФХМР
чемпионат России
logoБайкал-Энергия
Борис Скрынник
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