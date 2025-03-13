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Мяус о будущем «Байкал-Энергии»: «Губернатор Иркутской области и его команда настроены на то, чтобы клуб с такими традициями остался в элите»

Власти Иркутской области могут помочь клубу «Байкал-Энергия» остаться в Суперлиге.

Об этом рассказал директор по взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов РФ и международными спортивными организациями Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Сергей Мяус.

Ранее клуб из Иркутска объявил, что со следующего сезона приостанавливает участие в чемпионате России, чтобы уделить больше внимания детскому спорту. 

«Я сегодня днем встречался с председателем правительства и поздно вечером с губернатором области. Все они и другие лица заинтересованы в сохранении команды в Суперлиге. Думаю, что губернатор и его команда настроены на то, чтобы клуб с такими традициями остался в элите. Это переговорный процесс, и там найдут общий язык с энергетической компанией, спонсором клуба.

Нужно доработать некоторые моменты по содержанию клуба со стороны администрации области и собственника. Думаю, что в скором времени все встанет на свои места. По крайней мере, такая надежда появилась после разговора с руководителем региона.

Компания-спонсор проявила себя как концептуальный партнер, и не думаю, что она оставит команду в такой беде. Губернатор и собственники клуба найдут общий язык. Эту и следующую неделю будут консультации, встречи, и все встанет на свои места. Почему-то у меня есть такая уверенность после встречи с руководителем региона», – сказал Мяус.

Странное в хоккее с мячом: наш топ-клуб уходит из Суперлиги ради детского хоккея. Что?!

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoСергей Мяус
чемпионат России
ФХМР
logoБайкал-Энергия
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