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Чемпионат России по хоккею с мячом. «СКА-Нефтяник» сыграет с московским «Динамо», «Енисей» встретится с «Водником», другие матчи

«СКА-Нефтяник» сыграет с московским «Динамо» в чемпионате России по бенди.

Чемпионат России по хоккею с мячом

Первый этап

19 февраля

СКА-Нефтяник – Динамо Москва – 12.00

Байкал-Энергия – Родина – 14.00

Енисей – Водник – 15.00

Кузбасс – Мурман – 15.00

Волга – Саяны – 17.30

Старт – Сибсельмаш – 18.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.  

Турнирное положение: Водник – 66 очков (23 игры), Кузбасс – 63 (22), СКА-Нефтяник – 51 (22), Динамо Москва – 51 (22), Байкал-Энергия – 39 (22), Старт – 37 (22), Енисей – 34 (22), Уральский трубник – 28 (23), Сибсельмаш – 26 (22), Волга – 15 (22), Родина – 15 (22), Ак Барс-Динамо – 15 (23), Саяны – 13 (22), Мурман – 10 (23).

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
Старт
Саяны-Хакасия
чемпионат России
Динамо Москва
Мурман
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