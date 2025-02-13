Чемпионат России по хоккею с мячом. «СКА-Нефтяник» сыграет с «Волгой», «Водник» против казанского «Динамо», другие матчи
«Водник» сыграет с казанским «Динамо» в чемпионате России по хоккею с мячом.
Чемпионат России по хоккею с мячом
Первый этап
14 февраля
СКА-Нефтяник – Волга – 12.00
Байкал-Энергия – Старт – 14.00
Саяны – Енисей – 15.00
Сибсельмаш – Кузбасс – 15.00
Мурман – Уральский трубник – 18.30
Водник – Ак Барс-Динамо – 19.00
Динамо Москва – Родина – 19.45
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Водник – 63 очка (22 игры), Кузбасс – 60 (21), СКА-Нефтяник – 48 (21), Динамо Москва – 48 (21), Старт – 37 (21), Байкал-Энергия – 36 (21), Енисей – 31 (21), Сибсельмаш – 26 (21), Уральский трубник – 25 (22), Волга – 15 (21), Родина – 15 (21), Ак Барс-Динамо – 15 (22), Саяны – 12 (21), Мурман – 10 (22).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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