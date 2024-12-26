Трехкратный чемпион мира по хоккею с мячом Миргазов дисквалифицирован на 2,5 года за допинг

Чемпион мира по бенди Алмаз Миргазов дисквалифицирован на 2,5 года за допинг.

Об этом сообщает сайт Международной федерацией бенди (FIB).

В допинг-пробе россиянина обнаружен запрещенное вещество остарин.

Спортсмен отстранен на период с 21 сентября 2023 года по 20 марта 2026 года.

Миргазову 32 года, он является чемпионом мира 2016, 2018 и 2019 годов в составе сборной России, трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка мира по хоккею с мячом. Во время клубной карьеры выступал за московское «Динамо», «Енисей», «Зоркий», «Родину» и «Саяны».