Трехкратный чемпион мира по хоккею с мячом Миргазов дисквалифицирован на 2,5 года за допинг
Чемпион мира по бенди Алмаз Миргазов дисквалифицирован на 2,5 года за допинг.
Об этом сообщает сайт Международной федерацией бенди (FIB).
В допинг-пробе россиянина обнаружен запрещенное вещество остарин.
Спортсмен отстранен на период с 21 сентября 2023 года по 20 марта 2026 года.
Миргазову 32 года, он является чемпионом мира 2016, 2018 и 2019 годов в составе сборной России, трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка мира по хоккею с мячом. Во время клубной карьеры выступал за московское «Динамо», «Енисей», «Зоркий», «Родину» и «Саяны».
Опубликовала: Мария Величко
Источник: World Bandy
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