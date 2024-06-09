Борис Скрынник: «Шведы выдвинули ультиматум, что если россияне останутся в FIB, они вообще уйдут из нее и чемпионаты мира проводить не будут»

Теги Борис Скрынник FIB ТАСС Хоккей с мячом

Шведы потребовали исключить россиян из всех комитетов Международной федерации бенди.

Об этом рассказал президент Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник.

Накануне в Стокгольме на конгрессе Международной федерации бенди (FIB) прошли выборы президента организации, им стал швед Хенрик Нильссон, сменивший норвежца Стейна Педерсена. Россиянин Александр Ватутин не попал в новый состав исполкома.

«Норвежец снял свою кандидатуру, потому что у него не хватает ресурсов. И на каждом из этапов действий идет негативное влияние со стороны шведской федерации, саботаж.

Шведы русофобски себя ведут, выдвинули ультиматум, что если россияне останутся в федерации, они вообще уйдут из нее и чемпионаты мира проводить не будут.

Ничего профессионального в их действиях нет как людей, которые отвечают за вид спорта. Конгресс продолжается, посмотрим, что будет по выбору в комитеты, какие истерики будут с их стороны», – сказал Скрынник. 

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4 комментария
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Чем скандал закончился в чемпионате, когда друг дружке мячик пихали?упустил финал.
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Ну со своей стороны шведы все верно делают -)). Они выкинут Россию и будут вечными чемпионами мира. Будут финнов в финале возить каждый раз.
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Пусть валят,их никто не держит. Это наша игра!!!
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