Россиянин Борис Скрынник покинул пост президента Международной федерации хоккея с мячом (FIB).

Функционер возглавлял FIB с 2005 года, а в 2020-м был переизбран на четырехлетний срок. Сейчас вместо Скрынника в должность вступил норвежец Стейн Педерсен.

«Я покинул пост президента федерации по своему желанию, кандидатура Педерсена – это мое предложение. Мы убрали всех агрессивных русофобов, и Педерсен остался наиболее приемлемым кандидатом.

Я сейчас взял паузу, но мне предложили быть главным советником. Сейчас ищем консенсус. Пока не добьемся лояльности со всех сторон, решение мною принято не будет», – сказал Скрынник