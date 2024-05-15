Международная федерация бенди приостановила членство Сомали, Афганистана и Колумбии.

Решение принято из‑за невыплаты членских взносов и отсутствия соревнований по хоккею с мячом в этих странах.

Федерация Сомали по хоккею с мячом вступила в FIB в 2013 году. В 2014 году сомалийцы участвовали в чемпионате мира, который проходил в Иркутске.

Сборная Сомали по хоккею с мячом базируется в шведском городе Бурленге, где проживает около 3000 сомалийцев.