Экс-тренер сборной России по хоккею с мячом: «FIB – сборище импотентов. Отмена чемпионата мира – это откат в пещерный век»

Бывший главный тренер сборной России по бенди назвал FIB «сборищем импотентов».

Ранее международная федерация объявила об отмене чемпионата мира-2024 по хоккею с мячом. Турнир должен был пройти в Норвегии, но страна отказалась от организации.

«Международная федерация бенди – это сборище импотентов. Честно говоря, в эту ситуацию надо было вмешиваться, ведь, например, Казахстан мог бы провести чемпионат мира.

А так поступать, как FIB – это откат в пещерный век, это очень плохо. Без России в любом виде спорта плохо. Это просто позор для FIB, теперь они могут признать себя банкротами», – сказал Сергей Мяус.

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