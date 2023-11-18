Экс-тренер сборной России по хоккею с мячом: «FIB – сборище импотентов. Отмена чемпионата мира – это откат в пещерный век»

Теги чемпионат мира FIB Сергей Мяус Хоккей с мячом

Бывший главный тренер сборной России по бенди назвал FIB «сборищем импотентов».

Ранее международная федерация объявила об отмене чемпионата мира-2024 по хоккею с мячом. Турнир должен был пройти в Норвегии, но страна отказалась от организации.

«Международная федерация бенди – это сборище импотентов. Честно говоря, в эту ситуацию надо было вмешиваться, ведь, например, Казахстан мог бы провести чемпионат мира.

А так поступать, как FIB – это откат в пещерный век, это очень плохо. Без России в любом виде спорта плохо. Это просто позор для FIB, теперь они могут признать себя банкротами», – сказал Сергей Мяус.

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9 комментариев

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A K
Без России сложно найти страну, которая будет тратить деньги налогоплательщиков на то, что им, налогоплательщикам, на фиг не надо. Нет достаточного интереса к хоккею с мячом - нет чемпионата. Будет - будут спонсоры и будет чемпионат. Чемпионата мира по лапте тоже нет, и никто по этому поводу не убивается.
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Добрый_Ээх
Чемпионат мира по ХсМ сам по себе турнир неполноценный, а без России вообще бессмысленный.
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Ярик01
Наоборот, эволюционное движение непопулярного спорта, в котором ЧМ должен проводиться не каждый год с 2/3 чемпионатов в одной лишь России, где денег на такой мусорный спорт "не жалко", а раз в четыре, но зарабатывая.
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Георгий Михеев
Просто этот бестолковый и непопулярный вид спорта тупо проиграл даже хоккею с шайбой по привлекательности для фанов. И кроме России и Швеции никому нафиг не сдался. Пэтому верное решение отменить ненужный турнир, я одобряю. На нем денег не заработать.
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Pertinax Gandi
Русский хоккей без русских это реально нонсенс, потому что профессиональные лиги есть только в России и Швеции и чемпионат мира по бенди это противостояние России и Швеции (иногда Финляндии), остальные это массовка и бенди у них - спорт энтузиастов-любителей. Короче русский хоккей без России реально сдохнет в международном смысле. Останется только в России.
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Заборостроитель
Ответ Ярик01
Наоборот, эволюционное движение непопулярного спорта, в котором ЧМ должен проводиться не каждый год с 2/3 чемпионатов в одной лишь России, где денег на такой мусорный спорт "не жалко", а раз в четыре, но зарабатывая.
20 автоголов сами себя не забьют
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ChipsRobber
Это точно, в пещерном веке чемпионатов по бенди не было, кажется.
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Насонов Дмитрий
Ответ Pertinax Gandi
Русский хоккей без русских это реально нонсенс, потому что профессиональные лиги есть только в России и Швеции и чемпионат мира по бенди это противостояние России и Швеции (иногда Финляндии), остальные это массовка и бенди у них - спорт энтузиастов-любителей. Короче русский хоккей без России реально сдохнет в международном смысле. Останется только в России.
Ну это экзотика. Вон лапта и городки тоже стали уделом лишь энтузиастов. Правда они таких материальных затрат не требуют как бенди
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