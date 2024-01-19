Отец российского игрока норвежского клуба «Хевик» Осокина о его отстранении: «Вмешалась политика. Судья раскрутил так, что дисквалифицировали до конца года»

Отец российского игрока в хоккей с мячом Дмитрия Осокина высказался о его дисквалификации.

Осокин выступает за клуб «Хевик» в Норвегии. Он получил дисквалификацию до конца 2024 года за то, что ударил судью во время матча.

Инцидент произошел 14 января во время матча между «Уллеволом» и «Хевиком» (3:2).

«Никаких ударов, по сути, там не было. Было неважное судейство, на лидерах «Хевика» нарушали правила, три раза его ударили, а судья все в обратную сторону свистит.

Дима вспылил, подбегает к нему, грудью ударились, никто не падал, разошлись. То есть это было все видно в игре, а судья этот 10-секундный ролик отправил на местное телевидение. На ролике ничего такого нет. Как обычно, все это раскрутили донельзя.

Я сына спросил: «Что ж ты не смог выдержать?» Он ответил, что по судейству вообще был мрак. Норвежцы его поддерживали, там явно хотели, чтобы «Уллевол» поднялся, а «Хевик» вел 2:1, а потом проиграл 2:3. Все шло к тому, чтобы убрать команду, а Дима там один из лидеров.

Я ему говорю, что надо держаться, терпеть, чуть не выдержал, а дальше вмешалась политика. Сначала сказали, что дадут дисквалификацию от трех до пяти игр, а судья раскрутил так, чтобы дисквалифицировали до конца года.

Сейчас там руководство клуба за него, так как там все присутствовали и все видели. Сказали, что вопрос решат и будет все нормально.

Была подача углового, мяч отскочил от защитников. Дмитрий наезжает, один из соперников бьет ему по клюшке, тот его обыгрывает, а второй толкает Диму в спину, тот упал.

Счет 2:1, это все в радиусе и явный пенальти в ворота «Уллевола», а судья разворачивает игру в обратную сторону. Дима встал и не выдержал, грудью толкнул его и поехал, а тот вдогонку ему красную карточку.

Дмитрий замахнулся в пяти метрах от него клюшкой, не выдержал. Норвежцы все видят, как произошло, а довели до того, что судью якобы чуть было не прибили.

Он там делает всю погоду в игре. Я сам в Норвегии семь лет отыграл и сказал ему, что надо терпеть. Мне в лицо плевали, чего только не делали. А в связи с нынешней обстановкой все раскрутилось как.

Но вроде как руководство клуба не хочет его никуда отпускать, будем бороться, чтобы сократить сроки наказания. Контракт у него на два года, его другие норвежские клубы приглашали, уговаривали, чтобы он никуда не ушел.

Дмитрий родился в Норвегии, ждет местного гражданства. Должен идти по «упрощенке», он там родился, все документы есть», – сказал отец спортсмена, двукратный чемпион СССР Александр Осокин.