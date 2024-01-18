Форвард «Лады» Сафин: «В Тольятти смешные цены – не замечаю проблем, которые видят местные. Европа всегда была дорогой, а в Россию приезжал и отжигал»
Остап Сафин ответил на вопрос о ценах на продукты в России.
– В России есть рост цен в том числе на продукты, на те же яйца. Обращаешь внимание на это?
– В Тольятти смешные цены. Я всю жизнь живу в Европе, там цены – космос.
Не вижу здесь инфляции, потому что раньше в России не жил, а там все в три раза дороже! Мне в этом плане легче. Я вижу, что все дешевле.
Не замечаю таких проблем, которые видят местные. Европа всегда была дорогой, а в Россию приезжал и отжигал, скажем так.
Сейчас и курс выше, продукты, снять квартиру – там раз в пять все дороже, – сказал нападающий «Лады» Остап Сафин, ранее игравший в Чехии.
Зато такие вещи как машины, электроника, бытовая техника, красивая и качественная одежда и обувь, спортивный инвентарь и другие атрибуты хорошей жизни в России стоят намного дороже.