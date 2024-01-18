Форвард «Лады» Сафин: «В Тольятти смешные цены – не замечаю проблем, которые видят местные. Европа всегда была дорогой, а в Россию приезжал и отжигал»

Теги Лада КХЛ Политика Остап Сафин деньги Питание Хоккей

Остап Сафин ответил на вопрос о ценах на продукты в России.

– В России есть рост цен в том числе на продукты, на те же яйца. Обращаешь внимание на это?

– В Тольятти смешные цены. Я всю жизнь живу в Европе, там цены – космос.

Не вижу здесь инфляции, потому что раньше в России не жил, а там все в три раза дороже! Мне в этом плане легче. Я вижу, что все дешевле.

Не замечаю таких проблем, которые видят местные. Европа всегда была дорогой, а в Россию приезжал и отжигал, скажем так.

Сейчас и курс выше, продукты, снять квартиру – там раз в пять все дороже, – сказал нападающий «Лады» Остап Сафин, ранее игравший в Чехии.

35 комментариев
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В условной Венесуэле или Кубе,вообще в 10 раз дешевле будет,если он так судит)
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+39
Когда бог раздавал мозги, на Сафине они кончились и ему досталась клюшка
+41
-5
+36
Хоккейный Лада, который явно не на самоокупаемости, приглашает хоккеистов, которые получают зарплату, в разы превышающий уровень зарплат в регионе, и смеются над уровнем жизни этого региона. Нормально устроились.
+26
-2
+24
Это кто вообще?
+20
-3
+17
А если ничего не покупать, то вообще все недорого!
+14
-1
+13
Ответ brig_Mercury
Хоккейный Лада, который явно не на самоокупаемости, приглашает хоккеистов, которые получают зарплату, в разы превышающий уровень зарплат в регионе, и смеются над уровнем жизни этого региона. Нормально устроились.
Ладно лада, но что делает в КХЛ Кунь лунь? Играет не в Китае, собирает на стадионе в среднем 800 болелов, за чей счет банкет? Бизнес проекты 0
+12
0
+12
Ответ napoli_14
Это кто вообще?
Остап
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0
+7
И ведь он не рофлит, а на полном серьезе это говорит и про Европу, и про Тальяти!
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-4
+6
Что это за полудурок?
+7
-3
+4
И тут Остапа понесло...
+5
-1
+4
Парень , ты кто есть ? Пока в российском хоккее ты никто и звать тебя никак. Чех натурализорованный. Что ты сделал в спорте ? Чего добился ? Какого хрена у тебя вообще интервью берут. Игрок третьего звена Лады ((((
+5
-1
+4
Ответ Pierre_
Комментарий удален модератором
Тебе за 5 секунд 20 минусов разом прилетело. Забавно: у кого-то боты агрессировали.
+5
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Ответ ОттоДракула
Тебе за 5 секунд 20 минусов разом прилетело. Забавно: у кого-то боты агрессировали.
Это ночная смена вышла на работу, , свеженькие , активные
+3
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+3
Так и зарплаты в Тольятти смешные
+3
0
+3
В комментариях одни социалисты и коммунисты с классовой борьбой, но по сути Остап Сафин сказал, что при нынешнем доходе и личном опыте, он не замечает те же проблемы, что и местные. Их существование он не опровергает. Так что не надо накидывать.
+3
0
+3
В центре Гамбурга в хорошем магазине Французское вино можно купить за 2.5 евро . В России такое будет стоить больше 1000 р . Где дешевле ?
+6
-4
+2
Ответ Baltika
В центре Гамбурга в хорошем магазине Французское вино можно купить за 2.5 евро . В России такое будет стоить больше 1000 р . Где дешевле ?
А кто меня минуснул ? В Бельгии французское хорошее вино можно купить и за 1.5 евро по акции .
+2
0
+2
Ответ Baltika
В центре Гамбурга в хорошем магазине Французское вино можно купить за 2.5 евро . В России такое будет стоить больше 1000 р . Где дешевле ?
А некогда нам, вино пить за 1000р за бутылку. Работаем, трудимся. Сафин этот, точно Остап раз такое говорит.
+2
0
+2
Сказки для колхозников - продукты в условной Франции или Германии сравнимы по стоимости с РФ, разница может процентов в 20, а никак не в 500. Средний немец тратит 10% дохода на продукты, а средний россиянин - все 30%ч

Зато такие вещи как машины, электроника, бытовая техника, красивая и качественная одежда и обувь, спортивный инвентарь и другие атрибуты хорошей жизни в России стоят намного дороже.
+1
0
+1
Ответ brig_Mercury
Хоккейный Лада, который явно не на самоокупаемости, приглашает хоккеистов, которые получают зарплату, в разы превышающий уровень зарплат в регионе, и смеются над уровнем жизни этого региона. Нормально устроились.
Ну, а с другой стороны, правду же сказал... С такой зарплатой, конечно, не замечает. В Европе, конечно, дороже.
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Комментарий удален модератором
Ответ Ебздрогыч
Когда бог раздавал мозги, на Сафине они кончились и ему досталась клюшка
Которая обеспечила его до конца жизни 🤷‍♂️
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Ответ napoli_14
Это кто вообще?
Бывший теннисист вроде.
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Ответ IVAN-67
Парень , ты кто есть ? Пока в российском хоккее ты никто и звать тебя никак. Чех натурализорованный. Что ты сделал в спорте ? Чего добился ? Какого хрена у тебя вообще интервью берут. Игрок третьего звена Лады ((((
Их лучший бомбардир в 3м звене? А игроки 1го что, скромничают?
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Ответ TYMB04KA
а что он написал
Что данный господин не очень умен
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Ответ ОттоДракула
Тебе за 5 секунд 20 минусов разом прилетело. Забавно: у кого-то боты агрессировали.
а что он написал
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Ответ ОттоДракула
Тебе за 5 секунд 20 минусов разом прилетело. Забавно: у кого-то боты агрессировали.
Ага а потом еще и удалили))
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И тут Остапа понесло..
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А что он не так сказал? С его зарплатой проблем тех, что есть у местных, у него нет. В принципе таких проблем нет ни у одного из хоккеистов и футболистов, играющих соответственно в КХЛ и РПЛ. То, что в Праге квартиру снять в пять раз дороже, чем в Тольятти, тоже наверное правда.
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Вообще-то Тольятти дорогой город. Не знаю как сейчас, раньше цены на многое были процентов на 20 выше чем по России.
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