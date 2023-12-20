Чемпионат России по хоккею с мячом. «Кузбасс» сыграет с «Уральским трубником», «Водник» против «Мурмана» и другие матчи

20 декабря на чемпионате России по хоккею с мячом пройдут очередные матчи.

Чемпионат России по хоккею с мячом

Первый этап

20 декабря

Уральский трубник – Кузбасс – 11.00

Волга – Байкал-Энергия – 17.30

Старт – СКА-Нефтяник – 18.00

Родина – Енисей – 18.30

Водник – Мурман – 19.00

Динамо Москва – Ак Барс-Динамо – 19.45

Турнирное положение: Кузбасс – 33 очка (11 матчей), Водник – 30 (11), – 24 (11), СКА-Нефтяник – 22 (11), Енисей – 20 (11), Байкал-Энергия – 19 (11), Ак Барс-Динамо – 18 (11), Старт – 14 (11), Мурман – 11 (11), – 11 (12), Волга – 9 (10), Саяны – 4 (12), Родина – 4 (9), трубник – 3 (10).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.