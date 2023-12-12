Чемпионат России по хоккею с мячом. «Кузбасс» сыграет с «Водником», московское «Динамо» встретится с «Енисеем», другие матчи
13 декабря на чемпионате России по хоккею с мячом пройдут очередные матчи.
Чемпионат России по хоккею с мячом
Первый этап
13 декабря
Уральский трубник – Байкал-Энергия – 11.00
Енисей – Динамо Москва – 15.00
Кузбасс – Водник – 15.00
Мурман – Саяны – 18.30
Родина – СКА-Нефтяник – 18.30
Динамо Казань – Сибсельмаш – 19.00
Турнирное положение: Кузбасс – 27 очков (9 матчей), Водник – 27 (9), Динамо Москва – 24 (9), Енисей – 17 (9), СКА-Нефтяник – 16 (9), Байкал-Энергия – 13 (9), Ак Барс-Динамо – 12 (9), Старт – 11 (10), Сибсельмаш – 10 (10), Волга – 9 (9), Мурман – 7 (9), Саяны – 4 (10), Родина – 4 (7), Уральский трубник – 3 (8).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.