Чемпионат России. «Волга» встретится со «СКА-Нефтяником», «Кузбасс» сыграет с «Уральским трубником», другие матчи
20 ноября пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом. «Волга» встретится со «СКА-Нефтяником», «Кузбасс» сыграет с «Уральским трубником».
Чемпионат России
Первый этап
Енисей – Сибсельмаш – 11.00
Волга – СКА-нефтяник – 12.00
Кузбасс – Уральский трубник – 13.00
Родина – Водник – 13.00
Старт – Байкал-Энергия – 13.00
Турнирное положение: СКА-Нефтяник – 12 очков (4 матча), Кузбасс – 12 (4), Байкал-Энергия – 10 (4), Динамо Москва – 9 (4), Водник – 9 (3), Сибсельмаш – 6 (4), Динамо Казань – 5 (4), Енисей – 4 (4), Старт – 4 (4), Волга – 4 (4), Мурман – 0 (3), Уральский трубник – 0 (3), Кировец – 0 (4), Родина – 0 (4).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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