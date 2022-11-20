Чемпионат России. «Волга» встретится со «СКА-Нефтяником», «Кузбасс» сыграет с «Уральским трубником», другие матчи

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20 ноября пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом. «Волга» встретится со «СКА-Нефтяником», «Кузбасс» сыграет с «Уральским трубником». 

Чемпионат России

Первый этап

ЕнисейСибсельмаш – 11.00

 

ВолгаСКА-нефтяник – 12.00

 

КузбассУральский трубник – 13.00

 

РодинаВодник – 13.00

 

СтартБайкал-Энергия – 13.00

 

Турнирное положение: СКА-Нефтяник – 12 очков (4 матча), Кузбасс – 12 (4), Байкал-Энергия – 10 (4), Динамо Москва – 9 (4), Водник – 9 (3), Сибсельмаш – 6 (4), Динамо Казань – 5 (4), Енисей – 4 (4), Старт – 4 (4), Волга – 4 (4), Мурман – 0 (3), Уральский трубник – 0 (3), Кировец – 0 (4), Родина – 0 (4). 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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