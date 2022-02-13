Чемпионат России. «Водник» разгромил казанское «Динамо», «Динамо» из Москвы обыграло «Мурман», другие результаты

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13 февраля прошли очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом. «Водник» разгромил казанское «Динамо», «Динамо» из Москвы обыграло «Мурман». 

Чемпионат России

Первый этап

Байкал-ЭнергияЕнисей – 5:4 (4:2)

СКА-НефтяникУральский трубник – 10:1 (5:1)

Водник – Динамо Казань – 7:1 (2:0)

МурманДинамо Москва – 3:11 (1:1)

СтроительРодина – 6:3 (2:3)

КузбассСтарт – 8:2 (3:0)

СибсельмашВолга – 6:5 (5:3)

Турнирное положение: Водник – 58 очков (21 игра), Динамо Москва – 56 (21), СКА-нефтяник – 44 (21), Енисей – 44 (22), Кузбасс – 43 (22), Байкал-Энергия – 37 (21), Динамо Казань – 31 (21), Строитель – 31 (22), Волга (25 (21), Мурман – 16 (21), Старт – 16 (21), Сибсельмаш – 16 (22), Уральский трубник – 14 (22), Родина – 9 (22). 

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