Чемпионат России. «Водник» разгромил казанское «Динамо», «Динамо» из Москвы обыграло «Мурман», другие результаты

13 февраля прошли очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом. «Водник» разгромил казанское «Динамо», «Динамо» из Москвы обыграло «Мурман».
Чемпионат России
Первый этап
Байкал-Энергия – Енисей – 5:4 (4:2)
СКА-Нефтяник – Уральский трубник – 10:1 (5:1)
Водник – Динамо Казань – 7:1 (2:0)
Мурман – Динамо Москва – 3:11 (1:1)
Строитель – Родина – 6:3 (2:3)
Кузбасс – Старт – 8:2 (3:0)
Сибсельмаш – Волга – 6:5 (5:3)
Турнирное положение: Водник – 58 очков (21 игра), Динамо Москва – 56 (21), СКА-нефтяник – 44 (21), Енисей – 44 (22), Кузбасс – 43 (22), Байкал-Энергия – 37 (21), Динамо Казань – 31 (21), Строитель – 31 (22), Волга (25 (21), Мурман – 16 (21), Старт – 16 (21), Сибсельмаш – 16 (22), Уральский трубник – 14 (22), Родина – 9 (22).