Чемпионат России. «Водник» разгромил казанское «Динамо», «Динамо» из Москвы обыграло «Мурман», другие результаты

13 февраля прошли очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом. «Водник» разгромил казанское «Динамо», «Динамо» из Москвы обыграло «Мурман».

Чемпионат России

Первый этап

– – 5:4 (4:2)





– трубник – 10:1 (5:1)





– Динамо Казань – 7:1 (2:0)





– – 3:11 (1:1)





– – 6:3 (2:3)





– – 8:2 (3:0)





– – 6:5 (5:3)





Турнирное положение: Водник – 58 очков (21 игра), Динамо Москва – 56 (21), СКА-нефтяник – 44 (21), Енисей – 44 (22), Кузбасс – 43 (22), Байкал-Энергия – 37 (21), Динамо Казань – 31 (21), Строитель – 31 (22), Волга (25 (21), Мурман – 16 (21), Старт – 16 (21), Сибсельмаш – 16 (22), Уральский трубник – 14 (22), Родина – 9 (22).